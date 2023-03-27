Автобусное предприятие сокращает почти треть работников

По его словам, у всех водителей автобусов и других работников есть возможность претендовать на работу у нового перевозчика. По мнению Майсте, учитывая сегодняшнюю нехватку по всей стране водителей автобусов, при наличии водительских прав необходимой категории больших проблем с устройством на работу быть не должно.