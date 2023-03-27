Экономика
27.03.2023, 21:00

Автобусное предприятие сокращает почти треть работников

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Автобусы Hansabuss
Автобусы Hansabuss
ФОТО: HANSABUSS | DELFI MEEDIA

Предприятие, занимающееся автомобильными пассажирскими перевозками, - Hansa Bussiliinid AS - объявило о сокращении 45 сотрудников, пишет Ärileht.

„Заказчиком на обслуживание общественных автобусных линий Рапламаа является Северо-Эстонский центр общественного транспорта. Он провел государственный тендер для поиска нового перевозчика, коим оказалась не компания Hansa Bussiliinid, а AS GoBus“, - объяснил ситуацию член правления Hansa Bussiliinid Маргус Майсте.

По его словам, у всех водителей автобусов и других работников есть возможность претендовать на работу у нового перевозчика. По мнению Майсте, учитывая сегодняшнюю нехватку по всей стране водителей автобусов, при наличии водительских прав необходимой категории больших проблем с устройством на работу быть не должно.

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