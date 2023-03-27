ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (397-й день) | Немецкие танки Leopard 2 прибыли в Украину. Войска РФ нанесли удар по Славянску

Ни Украина, ни Запад не убедили Кремль в необходимости рассмотреть возможность принятия какого-либо нестандартного или компромиссного решения, подчеркивают аналитики. Путин „по-прежнему сосредоточен на достижении своих первоначальных военных целей посредством затяжного конфликта, в котором он побеждает, либо силой навязав свою волю Украине, либо сломив волю Украины“ после того, как Запад перестанет поддерживать Киев, указывают эксперты ISW. Продолжающиеся российские наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки, а также вдоль линии фронта в Луганской области и западной части Донецкой области являются еще одним показателем того, что Кремль по-прежнему предан идее победы в затяжной войне, отмечается далее.

Президент России Владимир Путин по-прежнему считает, что со временем сможет одержать полную победу над Украиной, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в очередном обзоре.

За минувшие сутки россияне нанесли 2 ракетных и 23 авиационных удара, а также совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре Украины, сообщил Генштаб ВСУ. По его данным, российские силы сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, при этом украинцы отразили более 60 атак противника. „Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области, в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов“, - указывается в утренней оперативной сводке.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с британским актером и послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Орландо Блумом. Они обсудили проекты гуманитарной помощи, вопросы восстановления, ориентированные на интересы детей, заявил глава украинского государства. По словам Зеленского, ЮНИСЕФ и Киев будут работать по нескольким направлениям - возвращение украинских детей, вывезенных в Россию, создание бомбоубежищ для детей, а также техническое обеспечение дистанционного обучения в районах, где невозможно посещать учебные учреждения из-за угроз.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожскую область, где встретился с военнослужащими ВСУ. Зеленский посетил военный госпиталь, где проходят лечение украинские военнослужащие. Он вручил раненым военным и медикам государственные награды. Кроме того, он провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов Запорожской области.

Размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси „стало бы дальнейшей эскалацией и прямой угрозой европейской безопасности“, заявил в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. „Мы не видели подтверждений от белорусской стороны о том, что это стоит на повестке дня или когда-либо произойдет. Но если это произойдет, конечно, будут последствия“, - уточнил он. Стано также призвал дождаться реакции на заявления президента РФ Владимира Путина режима Александра Лукашенко, „который уже является соучастником этой жестокой незаконной агрессии“. На брифинге представитель Еврокомиссии также подтвердил, что такой шаг не останется без ответа со стороны стран ЕС, однако отказался обсуждать санкции до их принятия Советом ЕС, поскольку эта процедура строго конфиденциальна.

В результате российской атаки по Славянску Донецкой области утром 27 марта погибли два человека. Удар был совершен по центру города двумя ракетами С300, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Ранены 32 человека. Кроме того, разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов, написал он в Telegram. Еще один ракетный удар Россия совершила по Дружковке Донецкой области. „Две ракеты С300 попали в Дружковский детский дом и практически полностью его разрушили“, - указал Кириленко.

Утром 27 марта в оккупированном российскими войсками Мелитополе в Запорожской области прогремели несколько взрывов , сообщают местные Telegram-каналы. Указывается, что удару, в частности, подверглось здание, в котором размещен личный состав силовых структур захватчиков. По данным ТАСС, в Мариуполе совершено покушение на назначенного российскими властями начальника полиции Михаила Москвина. Его автомобиль взорвался, мужчина получил контузию, но остался жив, передает российское государственное агентство со ссылкой на источник в силовых структурах самопровозглашенной „ДНР“.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал в Запорожье, где встретился с президентом Украины. По его словам, он обменялся с Владимиром Зеленским мнениями о защите Запорожской АЭС и ее персонала. „Я вновь заявил о полной поддержке МАГАТЭ ядерных объектов Украины“, - написал он в Twitter.

По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, 18 основных боевых танков Leopard 2, которые правительство ФРГ пообещало предоставить Киеву, уже доставлены в Украину. Последние танки из этой партии покинули Германию в конце прошлой недели и переданы представителям Украины на границе этой страны, пишет издание со ссылкой на свои источники. Кроме того, по этим данным, Украина уже получила и около 40 бронетранспортеров Marder. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В ВСУ заявили, что сейчас идет наиболее острая фаза боев за Бахмут. Российские и украинские силы пытаются взять контроль за этим городом с начала года, неся большие потери. По данным британской разведки, российское наступление на Бахмут практически застопорилось из-за истощения российских сил.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский: „Ситуация стабильно сложна. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия, - заявил Сырский. - Мы просчитываем все возможные варианты развития событий, и будем действовать адекватно сложившейся обстановке“.

Украинские военные завершили обучение управлению танками Challenger 2 в Британии и вернулись в Украину. Киев этой весной получит 14 обещанных танков Challenger 2.

Российский прокурор просит дать два года отцу-одиночке, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок

Ефремовский суд Тульской области за один день рассмотрел уголовное дело местного жителя Алексея Москалева.

О деле Москалева стало известно в декабре 2022 года. Его дочь нарисовала на уроке изобразительного искусства рисунок антивоенного содержания, после чего администрация школы обратилась в полицию.

В итоге ребенка несколько раз допрашивали. Дома у Москалева и его дочери прошел обыск.

Против отца-одиночки возбудили дело о „дискредитации армии“ - за публикации в „Одноклассниках“ суд отправил его под домашний арест, а девочку - в приют.

В ходе прений прокурор Олег Тимаков попросил дать Москалеву два года общего режима.

Тот в последнем слове сказал: „Если сейчас спросить мнение, как вы относитесь к „спецоперации“ в Украине, я думаю, даже в зале находящиеся люди - больше 90%, скажут, что они против. И я соглашусь с ними. Как можно относиться к смертям, к людям, которые погибают? Отрицательно. Но скатываться до того, чтобы писать негативные вещи, оскорбления… Я этого не делал“.

Приговор Москалеву будет оглашен во вторник, 28 марта.