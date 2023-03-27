Экономика
27.03.2023, 19:20

Крупное строительное предприятие сокращает по Эстонии 75 работников

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В Кассе по безработице считают, что сокращаемым в Тамсалу работникам будет сложно найти в тех краях новое место работы
В Кассе по безработице считают, что сокращаемым в Тамсалу работникам будет сложно найти в тех краях новое место работы
ФОТО: TIINA KÕRTSINI | ÕHTULEHT

Предприятие E-Betoonelement закрывает свой завод в Тамсалу и сокращает работников на заводе в Харку пишут „Деловые ведомости“.

По словам руководителя компании Вайдо Леоска, предприятие сокращает около 75 рабочих мест и временно закрывает завод в Тамсалу, Ляэне-Вирумаа. В основном без работы останутся бетонщики и арматурщики.

У предприятия также есть завод в Харку. По словам начальника отдела коммуникаций Кассы по безработице Лаури Кооли, в Тамсалу будет сокращено 34 человека, а на заводе в Харку – 41 человек.

Причиной увольнения Вайдо Леоск называет недостаток новых заказов.

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