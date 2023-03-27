Расистские замечания и всплывшее сомнительное прошлое: поддерживающее Украину НКО прекратило сотрудничество со своим основателем-эстонцем

Насколько известно Eesti Ekspress, причиной стали обвинения Пыллу в расизме и опубликованная в Eesti Ekspress на прошлой неделе статья, касающаяся прошлого мужчины, в результате чего всплыли довольно сомнительные вещи.

„С растущей озабоченностью мы смотрели, как Харри стал действовать все более односторонне и беспорядочно, а также перестал отвечать или участвовать во внутренних коммуникациях. Команда подняла много вопросов, касающихся безопасности, и эти опасения игнорировались“, - говорится в официальном сообщении созданной Пыллу организации о подоплеке принятого решения.