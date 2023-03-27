27.03.2023, 17:22
Расистские замечания и всплывшее сомнительное прошлое: поддерживающее Украину НКО прекратило сотрудничество со своим основателем-эстонцем
ФОТО: ERAKOGU
Волонтерская организация Ukraine Aid Operations (UAO) сообщила, что прекращает сотрудничество с основателем организации, эстонцем Харри Пыллу, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
Насколько известно Eesti Ekspress, причиной стали обвинения Пыллу в расизме и опубликованная в Eesti Ekspress на прошлой неделе статья, касающаяся прошлого мужчины, в результате чего всплыли довольно сомнительные вещи.