Отравление угарным газом унесло жизнь мужчины средних лет

Мужчина пытался потушить возгорание, но из-за угарного газа ему стало плохо и он скончался.

Мужчина был найден 20 марта в 15:15 в своем доме в деревне Валгута в волости Элва. Сотрудники скорой констатировали смерть и обнаружили возле плиты место возможного возгорания. Детектор угарного газа, который имелся у работников скорой, показал наличие в воздухе угарного газа. Для проверки пожарной безопасности были вызваны спасатели. Также на место прибыл инспектор, чтобы определить возможную причину возгорания. Выяснилось, что возле плиты загорелось пластмассовое ведро, а в полу прожжена дыра полуметрового диаметра.

Видимо, мужчина пытался потушить пожар водой, но в ходе этого глубоко вдохнул дым и потерял сознание. Позже вскрытие показало, что мужчина скончался от отравления угарным газом. Пожар в конце концов потух сам из-за отсутствия свежего воздуха (кислорода).

По словам инспектора по пожарной безопасности Лыунаского спасательного центра Романа Абубикирова, улики свидетельствуют о том, что пластмассовое ведро загорелось от брошенного туда окурка. „Очевидно, погибший пытался без посторонней помощи сам потушить возгорание, но, к сожалению, переоценил свои возможности и недооценил опасность дыма“, - пояснил Абубикиров. „Жизни ему стоило вдыхание угарного газа и дыма“, - сказал он. Инспектор добавил, что, к сожалению, в глаза бросается то, что погибший не заботился о пожарной безопасности, так как датчики угарного газа и задымления были с потолка сняты.

Спасатели предупреждают, что вдыхание даже негустого дыма от пожара и угарного газа может повлечь потерю сознания, в результате чего человек останется на месте пожара. При обнаружении сколько-нибудь серьезного возгорания нужно немедленно, пригнувшись к полу, покинуть задымленное помещение и вызвать пожарных по номеру 112.

В этом году в пожарах в Эстонии погибли 12 человек, из них 7 - в пожарах, возникших по причине небрежного курения.

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