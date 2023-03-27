МНЕНИЕ | Закрытие небольших школ — неправильное направление по ряду причин

Однако эти решения принимаются только в краткосрочной перспективе путем измерения бюджетных затрат на ближайшие несколько лет. Когда начинается рассуждение о бюджетах муниципалитетов, отсутствует понимание того, что школа – это не только статья расходов, это еще и доход.

Исследование, проведенное в Дании, показало, что закрытие школ приводит к сокращению населения в среднем на 8% в течение следующего десятилетия. Таким образом, в последующие годы после закрытия школы в бюджете будет небольшая экономия, но в долгосрочной перспективе такая экономия начнет иссякать и сойдет на нет.

Это так же отрицательно сказывается на воспитании детей и их здоровье. Ребенок больше не может ходить в школу один, его приходится отвозить на машине или сажать на автобус. Свобода и право ребенка решать самостоятельно ограничены, и особенно сложно это становится в подростковом возрасте. В возрасте 12-16 лет дети начинают пропускать школу, если школа находится слишком далеко от дома, потому что хочется регулировать свой распорядок дня самостоятельно и не зависеть от родителей или расписания школьного автобуса. Учащаются школьные прогулы. Участие в кружках по интересам снижается, потому что долгое время поездки накладывает свои ограничения.

Образование и здоровье людей – это то, что создает богатство как в стране, так и в местном сообществе. Эстонии нужно больше образования, больше школ и больше учителей, а не меньше образования и меньше школ. Чем образованнее человек, чем он здоровее, тем дольше он живет и тем больший вклад он может внести в благополучие своей семьи и свое собственное, и процветание общества как в плане способностей, так и времени. Без школы в муниципалитете нет образования и, следовательно, нет людей, главной основы для создания богатства.

Считаю вчерашние решения самоуправления Ляэнеранна неправильными. Эти решения не улучшат финансовое положение муниципалитета, и в то время как долгосрочный ущерб станет еще больше.