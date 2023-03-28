700 евро за ремонт автомобиля? Связанные с ремонтом транспортных средств жалобы одни из самых частых(8)
Недавно в издание Delfi Ärileht обратился читатель, рассказавший историю о том, что в представительстве автомобильной фирмы, куда он обратился, ему за устранение незначительной неисправности выставили счет в 700 евро. Читатель отказался платить такую сумму. Как выяснилось, одни из самых частых жалоб, подаваемых в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), связаны с ремонтом транспортных средств.
„К сожалению, разбирательства, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей, являются довольно частыми и составляют почти 10% всех потребительских споров. В 2022 году в департамент поступило более 200 заявлений, связанных с транспортными средствами. Жалоб, которые касаются официальных представительств, поступает немного, их содержание очень различается“, - сказала эксперт секретариата комиссии по потребительским спорам TTJA Маргот Леэн.