Мнение
27.03.2023, 18:45

МНЕНИЕ | Зарабатывая на войне. Кремль обходит эмбарго ЕС и США через Армению

 (3)
Николай Марченко
зам. гл. редактора издания „Биволъ“ (София, Болгария)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
ФОТО: IMAGO/Felix Zahn/photothek.net | Scanpix

Авторитарный режим президента России Владимира Путина обходит эмбарго ЕС, США и Великобритании и торговые санкции, введенные в связи с его агрессией против Украины, через соседние страны бывшего СССР - прежде всего Армению. Об этом свидетельствует статистика резкого роста импорта с Запада в страны СНГ и, соответственно, экспорта из СНГ в Российскую Федерацию за последний год.

Почему вдруг страны бывшего СССР начали закупать больше товаров в ЕС, чем они сами в состоянии потреблять? Потому что страны СНГ играют роль транзитных хабов для реэкспорта товаров в Россию. Подробнее в материале Николая Марченко.

Байден, Зеленский и Шольц санкциями и уговорами добиваются от Еревана прекращения реэкспорта товаров и технологий в Россию

В 2022 г. экономика маленькой Армении с населением в 2,8 млн. чел. выросла на целых...14,2% ВВП - беспрецедентный рост для стран ЕС и Запада. Экспорт Еревана вырос почти вдвое - в 1,8 раза, до $5,36 млрд, а импорт - в 1,5 раза, до $8,77 млрд, сообщает Интерфакс.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии