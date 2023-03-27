27.03.2023, 18:45
МНЕНИЕ | Зарабатывая на войне. Кремль обходит эмбарго ЕС и США через Армению(3)
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Авторитарный режим президента России Владимира Путина обходит эмбарго ЕС, США и Великобритании и торговые санкции, введенные в связи с его агрессией против Украины, через соседние страны бывшего СССР - прежде всего Армению. Об этом свидетельствует статистика резкого роста импорта с Запада в страны СНГ и, соответственно, экспорта из СНГ в Российскую Федерацию за последний год.
Почему вдруг страны бывшего СССР начали закупать больше товаров в ЕС, чем они сами в состоянии потреблять? Потому что страны СНГ играют роль транзитных хабов для реэкспорта товаров в Россию. Подробнее в материале Николая Марченко.