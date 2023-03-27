СЕГОДНЯ | Сборная Эстонии по футболу стартует в отборе на Евро-2024 игрой против Австрии

По итогам жеребьевки эстонская сборная попала в группу F. Соперниками „синих футболок“ стали бронзовые призеры ЧМ-2018 - сборная Бельгии, участники Евро-2020 - сборные Швеции и Австрии, а также сборная Азербайджана.

Австрия начала отборочный этап чемпионата Европы в прошлую пятницу, обыграв дома Азербайджан со счетом 4:1. Для сборной Эстонии сегодня первый матч отборочного этапа ЧЕ-2024, в прошлый четверг „синие футболки“ в товарищеской встрече проиграли Венгрии со счетом 0:1. В последний раз сборные Эстонии и Австрии встречались между собой в отборочном раунде к чемпионату мира 1998 года. Сначала австрийцы выиграли в Вене со счетом 2:0, а потом в Кадриорге - со счетом 3:0.

„Все знают, что у них качественные футболисты. Мы знаем их сильные качества и готовы к этому“, — сказал главный тренер эстонской сборной Томас Хэберли. Хэберли ожидает смелой инициативы от сборной Эстонии. „Мы хотим улучшить нашу игру и, конечно же, хотим добиться хорошего результата. Мы должны действовать как единая команда и верить до конца, что мы можем это сделать“, — сказал Хэберли.

На ЧМ-1954 сборная Австрии завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Уругвай (3:1). Австрийцы играли в трех из четырех последних чемпионатов Европы. На последнем ЧЕ-2020 австрийцы попали в топ-16, где проиграли в дополнительное время (1:2) будущему чемпиону Европы - Италии. Отборочный матч чемпионата Европы между Австрией и Эстонией можно посмотреть в прямом эфире с 21:00 бесплатно на Viaplay.

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