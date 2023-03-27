ФОТО | Сборная Эстонии по футболу потерпела обидное поражение от Австрии, пропустив на последних минутах матча
Сборная Эстонии по футболу начала отборочный этап чемпионата Европы 2024 года на выезде с обидного поражения от Австрии (2:1), выигрывая по ходу встречи со счетом 0:1
Встреча началась с опасного момента для Эстонии. Карл Якоб Хейн ошибся в начале игры с длинной передачей на половине поля соперника, а Патрик Виммер попытался забить в пустые ворота, но промахнулся. „Синие футболки“ вырвались вперед благодаря великолепному удару Рауно Саппинена на 25-й минуте и выигрывали до 68-й минуты.
У австрийцев было несколько хороших моментов в начале второго тайма, но они не могли пробить Хейна. На 68-й минуте Эстония нарвалась на контратаку после подачи углового, Хейн справился с первым ударом, но Флориан Кайнц первым оказался на добивании и сравнял счет. Эстония удерживала ничью до 88-й минуты, когда Михаэль Грегорич, не реализовавший пенальти на 17-й минуте, забил победный гол, благодаря рикошету от Метса.
В противоположном матче группы F Швеция со счетом 5:0 дома обыграла Азербайджан, который тремя днями ранее потерпел поражение от Австрии со счетом 1:4.
Для сборной Эстонии отборочный этап ЧЕ продолжится летом, когда 17 июня они сыграют на выезде с Азербайджаном, а 20 июня дома с Бельгией.
До матча:
По итогам жеребьевки эстонская сборная попала в группу F. Соперниками „синих футболок“ стали бронзовые призеры ЧМ-2018 - сборная Бельгии, участники Евро-2020 - сборные Швеции и Австрии, а также сборная Азербайджана.
Австрия начала отборочный этап чемпионата Европы в прошлую пятницу, обыграв дома Азербайджан со счетом 4:1. Для сборной Эстонии сегодня первый матч отборочного этапа ЧЕ-2024, в прошлый четверг „синие футболки“ в товарищеской встрече проиграли Венгрии со счетом 0:1. В последний раз сборные Эстонии и Австрии встречались между собой в отборочном раунде к чемпионату мира 1998 года. Сначала австрийцы выиграли в Вене со счетом 2:0, а потом в Кадриорге - со счетом 3:0.
„Все знают, что у них качественные футболисты. Мы знаем их сильные качества и готовы к этому“, — сказал главный тренер эстонской сборной Томас Хэберли. Хэберли ожидает смелой инициативы от сборной Эстонии. „Мы хотим улучшить нашу игру и, конечно же, хотим добиться хорошего результата. Мы должны действовать как единая команда и верить до конца, что мы можем это сделать“, — сказал Хэберли.
На ЧМ-1954 сборная Австрии завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Уругвай (3:1). Австрийцы играли в трех из четырех последних чемпионатов Европы. На последнем ЧЕ-2020 австрийцы попали в топ-16, где проиграли в дополнительное время (1:2) будущему чемпиону Европы - Италии. Отборочный матч чемпионата Европы между Австрией и Эстонией можно посмотреть в прямом эфире с 21:00 бесплатно на Viaplay.
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