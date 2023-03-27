ФОТО | Сборная Эстонии по футболу потерпела обидное поражение от Австрии, пропустив на последних минутах матча

Встреча началась с опасного момента для Эстонии. Карл Якоб Хейн ошибся в начале игры с длинной передачей на половине поля соперника, а Патрик Виммер попытался забить в пустые ворота, но промахнулся. „Синие футболки“ вырвались вперед благодаря великолепному удару Рауно Саппинена на 25-й минуте и выигрывали до 68-й минуты.

У австрийцев было несколько хороших моментов в начале второго тайма, но они не могли пробить Хейна. На 68-й минуте Эстония нарвалась на контратаку после подачи углового, Хейн справился с первым ударом, но Флориан Кайнц первым оказался на добивании и сравнял счет. Эстония удерживала ничью до 88-й минуты, когда Михаэль Грегорич, не реализовавший пенальти на 17-й минуте, забил победный гол, благодаря рикошету от Метса.

В противоположном матче группы F Швеция со счетом 5:0 дома обыграла Азербайджан, который тремя днями ранее потерпел поражение от Австрии со счетом 1:4.

Для сборной Эстонии отборочный этап ЧЕ продолжится летом, когда 17 июня они сыграют на выезде с Азербайджаном, а 20 июня дома с Бельгией.

До матча:

По итогам жеребьевки эстонская сборная попала в группу F. Соперниками „синих футболок“ стали бронзовые призеры ЧМ-2018 - сборная Бельгии, участники Евро-2020 - сборные Швеции и Австрии, а также сборная Азербайджана.

Австрия начала отборочный этап чемпионата Европы в прошлую пятницу, обыграв дома Азербайджан со счетом 4:1. Для сборной Эстонии сегодня первый матч отборочного этапа ЧЕ-2024, в прошлый четверг „синие футболки“ в товарищеской встрече проиграли Венгрии со счетом 0:1. В последний раз сборные Эстонии и Австрии встречались между собой в отборочном раунде к чемпионату мира 1998 года. Сначала австрийцы выиграли в Вене со счетом 2:0, а потом в Кадриорге - со счетом 3:0.