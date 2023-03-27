Как понять, какие решения кибербезопасности действительно нужны малому предприятию?

Каждому предприятию для работы необходим интернет. Но не все интернет-соединения одинаково хороши и полезны. Например, „Безопасный интернет“ Telia – это одновременно быстрый интернет и простое защитное решение, созданное именно для малых предприятий. Оно обеспечивает базовую сетевую безопасность и помогает бороться с наиболее распространенными угрозами, такими как небезопасные веб-сайты или известные вредоносные программы и пр. Сетевой трафик „Безопасного интернета“ проходит через защитный фильтр, установленный в основной сети, благодаря чему угрозы можно устранять еще до того, как они достигнут места потребления интернета клиентом. Пользователю „Безопасного интернета“ не нужно беспокоиться об обновлении программного обеспечения охранных устройств, так как это также происходит автоматически.

Вот несколько вопросов и ответов, которые помогут лучше понять потребности своего предприятия и найти правильные решения.

В первую очередь, обеспечение кибербезопасности предприятия начинается с людей, и кибергигиеной необходимо заниматься систематически и постоянно. По большей части сотрудники рискуют данными предприятия по незнанию. Например, открыть подозрительное приложение к электронному письму или нажать на опасную ссылку можно за одну секунду, но решение вызванных этим проблем может занять много времени. Разумеется, не стоит при этом перекладывать всю ответственность на плечи сотрудников. Существует ряд технических возможностей, которые помогают предприятиям управлять рисками в соответствии со спецификой или размером своего бизнеса. Но как понять, какие защитные решения действительно нужны предприятию?

Кибератаки становятся все более сложными (например, мошеннические письма сложно отличить от повседневной переписки предприятия), более автоматизированными (одновременно нападают на несколько предприятий сразу) и более массовыми (атакуют как крупные, так и малые предприятия).

Независимо от размера предприятия, у него есть данные, не предназначенные для посторонних глаз – будь то документы, содержащие коммерческую тайну, или файлы с финансовыми данными или личными данными клиентов. Один из самых простых контрольных вопросов – сколько стоят эти данные или сколько будет стоить предприятию ситуация, когда предприятие внезапно их лишится. Необходимо учитывать, в том числе, возможный ущерб репутации или утрату доверия партнеров и клиентов.

Защищены ли рабочие компьютеры ?

Поскольку сегодня многие сотрудники и их компьютеры уже не стационарны, то работа выполняется дома, в кафе или где угодно. Если в предприятии больше пяти сотрудников, то обязательно требуется установить на компьютеры и смарт-устройства современную услугу Telia „Киберзащита компьютера“ . С услугой „Киберзащита компьютера“ пользователи получают защиту от вирусов нового поколения на базе искусственного интеллекта, а также защиту электронной почты и облачных сервисов (таких как Microsoft 365, Dropbox и т. д.). Если же в фирме всего лишь несколько сотрудников, то от вирусов и вредоносных программ может защитить антивирусная услуга Telia Safe .

Как вы работаете? Какое приложение вы используете?

Microsoft 365 – самая популярная платформа, а Word и Excel – одни из наиболее широко используемых в ней программ. Инновационная платформа Microsoft 365 , предлагающая традиционное программное обеспечение, построена на основе лицензии или пользователя. Это означает, что пользователь зарегистрирован в облачной платформе Microsoft 365 , а программы по одной пользовательской лицензии могут использоваться на разных компьютерах, планшетах или смартфонах. Благодаря подходу облачной платформы программное обеспечение также постоянно обновляется, и всегда используется последняя версия.

Нужен Wi-Fi для клиентов или посетителей?

Для офисной работы все чаще используются беспроводные интернет-решения. С точки зрения предприятия важно, чтобы посетители тоже могли пользоваться интернетом, но при этом без возможности доступа к бизнес-данным предприятия. Для этого можно создать выделенные сети Wi-Fi .

Много ли устройств у предприятия? Есть ли интернет-магазин?

Общеизвестно, что важно регулярно обновлять программное обеспечение, чтобы не позволить кибермошенникам воспользоваться уязвимостью программ и нанести вред предприятию. Поэтому рекомендуется регулярно проверять, какие версии программного обеспечения используются в устройствах, критически важных для предприятия.

Количество и критичность решений безопасности во многом зависят от размера предприятия, сферы его деятельности и пр., универсальных решений не существует. Скорее, каждое предприятие должно осознать свои потенциальные риски и снизить их. Вот один пример малого бизнеса:

В случае малого предприятия с одним офисом, интернет-магазином и активно передвигающимися сотрудниками необходимо обеспечить защиту сетевого подключения офиса, устройств сотрудников и интернет-магазина. Другими словами, в офисе может быть решение для сетевой безопасности (например, „Безопасный интернет“ ), кроме того, необходимо обеспечить защиту всех компьютеров (например, решение „Киберзащита компьютера“ ). Также следует регулярно сканировать интернет-магазин на наличие известных слабых мест в защите, чтобы своевременно их устранять.