Нарвский Lidl сократил девять работников. Оправдано ли строительство второго магазина?
За комментарием RusDelfi обратился к пресс-службе магазина, получив подтверждение от представителя отдела коммуникации Lidl Катрин Сеппель.
„Мы действительно сократили 9 человек в связи с уменьшением рабочей нагрузки, поскольку у нас нет возможности сейчас предложить всем работникам полную нагрузку“, - пояснила Катрин Сеппель. Что касается того, что на оставшихся работников легла дополнительная нагрузка, то представитель Lidl это отрицает. „Работа оставшихся сотрудников продолжается в обычном режиме. Работники Lidl в любом случае во время смены выполняют несколько задач“.
В ноябре прошлого года нарвский Lidl уже предпринял некоторые шаги по реагированию на уменьшение количества покупателей.
„В связи с закрытием эстонско-российской границы туризм и транзит в Нарве значительно сократились, в результате чего с момента открытия количество посетителей и товарооборот нарвского магазина были значительно ниже, чем ожидалось и прогнозировалось. Как работодатель Lidl никак не мог этого предвидеть при заключении трудовых договоров. Однако из-за небольшого количества посетителей магазина и снижения товарооборота предложить сотрудникам работу на полный рабочий день невозможно“, — прокомментировала тогда Ärileht руководитель Катрин Сеппель.
Судя по всему, этого шага оказалось недостаточно, и под сокращение попали девять человек.
В Нарве в данный момент идет строительство еще одного магазина Lidl на месте бывшего ТЦ Põhjakeskus, который обещали открыть летом, на вопрос о том, когда же он начнет работу, Сеппель ответила, что вскоре можно будет начинать говорить о его открытии, строительство идет в обычном режиме. „В связи с этим сокращенные работники смогут представить свои кандидатуры, когда мы будем набирать персонал в новый магазин“, - сказала Сеппель. На вопрос RusDelfi о том, не случится ли с новым магазином похожей проблемы отсутствия достаточного количества покупателей, Катрин Сеппель ответила: „Строительству каждого магазина предшествует тщательный анализ. Мы считаем, что открытие нового магазина в другой части Нарвы - Пяхклимяэ - вполне оправдано, и надеемся, что и старые, и новые клиенты будут посещать наш новый магазин“.
Вообще, сокращение числа клиентов - не единственная проблема нарвского Lidl. Например, горки около магазина, которые задумывались как возможность украсить городское пространство (что, в свое время еще на стадии проекта потребовал город Нарва), уже долгое время огорожены металлическими „заборами“. Причина в том, что в свое время эта часть проекта оказалась несогласованной и разрешение на эксплуатацию от города получила только в конце ноября прошлого года.
Представители Lidl заверили RusDelfi, что обязательно найдут решение, как только позволят погодные условия.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.