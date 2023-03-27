Жуткий случай в Финляндии: убийца таксистки заехал домой за оружием, а потом изнасиловал и задушил свою жертву

Обвиняемый 25-летний мужчина сел в такси в Лахти. Согласно прокурору, он попросил таксистку, молодую женщину 20 лет, отвезти его в район Вяяксю в Асиккала, где находилась его квартира. Мужчина поднялся в жилье и захватил с собой кухонный нож и ружье для пейнтбола, напоминавшее огнестрельное оружие. Как утверждает обвинение, оружие было нужно преступнику, чтобы принудить жертву к половому сношению.