Жуткий случай в Финляндии: убийца таксистки заехал домой за оружием, а потом изнасиловал и задушил свою жертву(15)
Прокурор требует приговорить подозреваемого в жестоком изнасиловании и убийстве мужчину к 12 годам тюремного заключения, пишет Yle.
В уездном суде Пяйят-Хяме началось разбирательство дела об убийстве таксистки, которое произошло 20 августа 2022 года.
Обвиняемый 25-летний мужчина сел в такси в Лахти. Согласно прокурору, он попросил таксистку, молодую женщину 20 лет, отвезти его в район Вяяксю в Асиккала, где находилась его квартира. Мужчина поднялся в жилье и захватил с собой кухонный нож и ружье для пейнтбола, напоминавшее огнестрельное оружие. Как утверждает обвинение, оружие было нужно преступнику, чтобы принудить жертву к половому сношению.
Согласно прокурору, мужчина жестоко изнасиловал молодую девушку, угрожая ей оружием, после чего задушил.
Полиция задержала мужчину в Асиккала.
Расследование велось по статье „Умышленное убийство“, однако прокуратура выдвинула обвинения за непредумышленное убийство и изнасилование при отягчающих обстоятельствах.
Слушание дела происходит за закрытыми дверями, личность жертвы и протоколы заседания суда засекречены.
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