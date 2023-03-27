Мартен Лийв приоткрыл завесу тайны своих отношений с Эвой-Лоттой Кийбус

Хотя оба спортсмена тренируются на льду, тренироваться вместе они не могут. „Нельзя совместить (тренировки). У нее совсем другой план тренировок, и в начале сезона она тренировалась в Южной Голландии, я, можно сказать, в Северной Голландии“, — пояснил Лийв.

К счастью, в какой-то момент было внесено небольшое изменение, и Кийбус смогла тренироваться в северной части страны на выходных. „Так что мы могли быть вместе на выходных и поддерживать друг друга“, — добавил конькобежец.

В передаче выяснился еще один факт, связывающий двух молодых людей. А именно: они оба любят кофе, и, по словам молодого человека, кофе в Голландии очень хороший. „Голландцы большие любители кофе. Когда я только переехал в Нидерланды, я не любил кофе“, — поделился Лийв, но в их команде кофе-брейки были иногда даже запланированы на тренировках, и так это привычка прижилась.

Лийв в свободное время любит побродить по разным голландским городам. „Я гулял и один, гулял и с девушкой“, — добавил он.

В свежем номере журнала Anne & Stiil Кийбус призналась, что ее расстроили разговоры о том, что она поменяла Эстонию на Нидерланды, потому что Лийв живет там. „Я не хочу никого обидеть или публично очернить чье-то имя, но читать о моих решениях в СМИ под тем углом, что я это сделала из любви… мне было больно. Я максимально близка к спорту! Это вся моя жизнь. Сказать, что я пошла на такой важный шаг, потому что нашла партнера... создается впечатление, что спорт для меня не в приоритете. Еще раз повторюсь: решение о смене тренера родилось из желания стать еще лучше. Добиться еще большего и кататься еще дольше. Тот факт, что я нашла любовь рядом со мной, был просто подарком жизни“, — сказала Эва-Лотта.

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