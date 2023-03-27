Трансгендерным легкоатлетам запретили участвовать в соревнованиях с женщинами

С 31 марта трансгендеры „мужчина-женщина“ будут исключены из рейтинга женской легкой атлетики.

„Совет на данный момент утвердил, что трансгендеры не должны соревноваться в турнирах с женщинами.

В отличие от DSD-атлетов (спортсмены с нарушением полового развития – Sports.ru), трансгендеры не могут выступать в соревнованиях по легкой атлетике с женщинами вне зависимости от дисциплины“, - заявил глава World Athletics Себастьян Коу.

„Мы создаем рабочую группу по изучению данного вопроса. В нее войдет представитель трансгендеров“, – добавил Себастьян Коу.

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