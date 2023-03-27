27.03.2023, 12:35
ФОТО | На пешеходном переходе человек попал под машину
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 11 часов полиция получила сообщение, что в центре Тарту человек человек попал под машину на пешеходном переходе.
Несчастье произошло прямо перед торгово-развлекательным центром Tasku.
Все обстоятельства произошедшего, в том числе какой для кого горел в момент ДТП свет светофора, выясняет полиция.
Пострадавшего передали под опеку медиков.
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