ЧП и криминал
27.03.2023, 12:35

ФОТО | На пешеходном переходе человек попал под машину

 
Место ДТП
Место ДТП
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Сегодня в 11 часов полиция получила сообщение, что в центре Тарту человек человек попал под машину на пешеходном переходе.

Несчастье произошло прямо перед торгово-развлекательным центром Tasku.

Все обстоятельства произошедшего, в том числе какой для кого горел в момент ДТП свет светофора, выясняет полиция.

Пострадавшего передали под опеку медиков.

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