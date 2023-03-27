Гимнастка Полстяная: в Латвии резко изменилось отношение к русским. Чувствуешь негатив

„Но они поставили категоричное условие: ты отказываешься [от российского паспорта], и все будет как раньше. Выступаешь за нас. Если не отказываешься, то исключаем. Никаких компромиссов. Сначала я думала, что мы найдем какой-то вариант. Потому что вроде это всем было выгодно. У нас, как мне казалось, была общая цель — попасть на Олимпиаду.

На вопрос, каким образом осуществлялось финансирование подготовки во время выступления за сборную Латвии, она ответила так: „Со стороны Латвии финансирование появилось только с конца 2019 года. И то они оплачивали только билеты и гостиницу мне и моему тренеру. Врач, который отвечал за ЛФК, массаж и восстановление, ездил за мой счет. А тренировки, аренда зала, работа тренера в Москве также были исключительно на мне. Изначально мы договорились, что весь мой тренировочный процесс будет в России. К тому же у меня тут семья, учеба“.

„Я работаю в „Спартаке“, но сейчас занимаюсь еще одним проектом. У меня была давняя мечта открыть свою школу, и сейчас мы на заключительном этапе ее реализации. В скором времени откроемся. Я и хореограф. Есть амбиции открыть несколько филиалов“, - сказала Полстяная.

„Когда произошла вся эта ситуация с латвийской федерацией, я вернулась в Москву и смогла быстро переключиться. Мне дали больше детей, я сразу погрузилась в работу. Психологически мне это очень помогло. Осталась в своем любимом виде спорта, но в другой роли“, - сообщила она.

У спортсменки был хороший шанс отобраться на Олимпиаду-2024, но в дело вмешались политические факторы. Полстяная пыталась найти выход из этой сложной ситуации, но ничего не вышло. Она не поехала на ЧМ-2022, который проходил в сентябре, а позже завершила карьеру.

Елизавета Полстяная родилась в Юрмале, в 2018 году получила гражданство Латвии, после чего достойно представляла страну на мировой арене. В ее активе - медали Кубка мира и „Гран-при“ (впервые в истории Латвии), 12-е место на чемпионате Европы по художественной гимнастике, пишет Rus.Delfi.lv.

Но все стало понятно после того, как они не дали мне возможность выступить на ЧМ-2022, который должен был стартовать через три недели. Я готовилась к нему целый год, чтобы завоевать какой-то рейтинг для Латвии, место в крупнейших стартах на следующий сезон. Когда мне отказали и в этом, то поняла, что чего-то ждать бесполезно“, - сказала она.

„Все тянулось с мая 2022 года. Сначала меня попросили приехать в Латвию и тренироваться там. Я согласилась. Мы спокойно занимались, и спустя какое-то время мне начали говорить, что, возможно, придется сделать выбор. Тогда я приняла решение, что если до этого дойдет, то я не буду отказываться от гражданства РФ. Но все-таки надеялась, что обойдется. Увы, но с таким предложением ко мне скоро пришли. Я объяснила свою позицию. В августе — сентябре тренировалась дома, поддерживала форму. Готовилась к ЧМ, но начала понимать, что никакого выступления у меня не будет. В федерации со мной перестали выходить на связь.

Было тяжело. Ты живешь долгое время одной целью, а тут в один момент у тебя ее забирают. Это сложно. Очень помогла поддержка близких, семьи, друзей. Очень благодарна своим родителям, которые не дали мне застрять в этом состоянии. Сидеть дома и жалеть себя. Они дали четко понять: „Лиза, закончился этот этап, надо начинать новый. У тебя все для этого есть“. Примерно месяц я приходила в себя. Потом отпустила ситуацию и пошла дальше“, - цитирует спортсменку „Спорт-Экспресс“.

„Мне предлагали идти судиться, отстаивать свои права, учитывая, что мое отстранение было незаконным. Но это практически бесполезно. Мы видим, что происходит в Европе. Это их единая политика. Навряд ли мне бы помогли. Все-таки это позиция латвийской федерации. Никто не будет залезать туда и менять их принципы. В Латвии очень резко изменилось отношение к русским.