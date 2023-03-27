Авербух рассказал о самочувствии и настрое Костомарова

„Что касается Ромы, сейчас, слава Богу, ситуация начала выправляться. Мы на день рождения записывали Роме видеопоздравления, где-то мотивационные. Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, условно, что сейчас „меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята“. Сейчас состояние здоровья улучшается“, — сказал Авербух.



24 марта „Матч ТВ“ сообщил, что 46-летнему фигуристу полностью ампутировали пальцы на левой руке. Источники „РБК Спорт“ в окружении Костомарова утверждали, что спортсмену была проведена ампутация двух пальцев, причем эта операция была запланирована некоторое время назад.



Костомаров находится в больнице в „Коммунарке“ с 10 января, его госпитализировали с тотальным поражением легких из-за вирусно-бактериальной инфекции. По данным СМИ, фигурист перенес операции по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта.



Официальной информации об операциях не было, но директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава Сергей Царенко, который занимался лечением Костомарова, в феврале сообщил, что вся тактика лечения фигуриста является единственно возможной, однако при этом привела к вынужденным хирургическим вмешательствам.



Источники „РБК Спорт“ на прошлой неделе утверждали, что состояние Костомарова заметно улучшилось в последние дни, он может дышать самостоятельно.



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