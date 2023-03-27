The Insider: к насилию над украинскими детьми, которых принудительно вывезли в Крым во время оккупации, причастен бывший сотрудник „Беркута“

23 марта в Украину вернулись 17 детей из Херсонской и Харьковской областей, которых во время российской оккупации вывезли вглубь оккупированных территорий либо в Россию.

Один из вернувшихся подростков 16-летний Виталий рассказал журналистам об условиях, в которых дети жили в России. В частности, он сообщил о телесных наказаниях, которым подвергались дети, признавшиеся в поддержке Украины. По словам мальчика, в лагере „Мечта“ в Евпатории таких детей били „какой-то железной палкой“. Он также называл фамилию сотрудника, причастного к избиениям, — Астахов.

Журналистка The Insider Татьяна Попова показала подростку фотографию Валерия Астахова. Мальчик опознал его. Как изданию удалось установить личность Астахова, не сообщается.

The Insider пишет, что Астахов участвовал в „событиях на Майдане со стороны силовиков [бывшего президента Украины] Виктора Януковича“. По данным на сайте базы „Миротворец“, Астахов служил в МВД Украины в Евпатории, а после аннексии Крыма в 2014 году стал гражданином России и сотрудником МВД РФ.

В 2014 году Валерий Астахов вывозил жителей Славянска, в том числе 21 ребенка, в аннексированный Крым. В своей заметке об этом „Коммерсант“ называл Астахова представителем администрации Евпатории. The Insider считает, что этот тот же человек, который причастен к насилии над украинскими детьми.

По данным портала „Дети войны“, с начала полномасштабного российского вторжения их Украины принудительно вывезли более 16 тысяч несовершеннолетних.

В середине марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.