„10 лет живет как заключенная“. Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи

Приватность семьи Шумахера создается, благодаря жене Михаэля Коринне. Все эти 10 лет она ведет борьбу за здоровье, частную жизнь и честь своего мужа. А каково ей в этой борьбе?

Некоторые правила

Немного о жизни Коринны в недавнем интервью The Sun Online рассказал бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан: „Это была самая ужасная ситуация для сына Мика и Коринны. Прошло уже почти 10 лет, а Коринна не может пойти ни на вечеринку, ни на ужин. Она уже 10 лет живет как заключенная. Все хотят поговорить с ней о Михаэле, а ей не нужно, чтобы о трагедии напоминали каждую минуту. Конфиденциальность является важным аспектом в спорте, бизнесе и вашей личной жизни. Коринна, которую я знал очень хорошо и задолго до Михаэля Шумахера, установила некоторые правила“.

„Некоторые правила“, о которых говорит Джордан, позволяют навещать Шумахера только очень ограниченному кругу лиц. Помимо близких родственников в этот круг входят бывший спортивный директор „Феррари“ Жан Тодт и гонщик Фелипе Масса.

Сам Джорджан просил Коринну о встрече с Михаэлем, но получил отказ. „Это правильно, потому что слишком много людей хотели увидеть его. Жан Тодт получил такую честь, так как они были близки со времен работы в „Феррари“. Это вполне понятно. У меня подобной возможности нет. Семья Шумахера сказала: „Мы любим тебя, Эдди, и сотрудничаем очень долгое время, но нам нужна конфиденциальность и защита Михаэля“.