Бежавший от войны украинец столкнулся с неприятностями в Литве: на него напали за то, что не воюет против России

Это уголовное дело рассмотрел суд. Обвиняемый каунасец Артурас М. ранее уже трижды был наказан за нарушение общественного порядка, физическое насилие и вождение в нетрезвом виде.

„Сожалею, что так поступил, признаю, что вел себя неадекватно“, – сказал в суде мужчина.

За нападение на украинца и нарушение общественного порядка судья Алвидас Римкявичюс приговорил Артураса М. к 8 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 1,5 года. Кроме того, в это время осужденному запрещается употреблять воздействующие на психику вещества, кроме того, он должен участвовать в программе коррекции поведения.



Кроме того, осужденный должен возместить ущерб нанесенный бару (была разбита витрина в баре и алкогольные напитки).

„Намеренные действия Артураса М. демонстрировали неуважение к окружающим и окружению, нарушили общественный порядок, поскольку посетители бара подтвердили - из-за такого поведения клиента – криков, драки, разбитой витрины бара - был нарушен общественный порядок, напугана бармен“, – указал Римкявичюс.

Сам Артурас М. мало что помнит, поскольку был пьян.

„Мы говорили с украинцем о войне в Украине, во время разговора я ударил его по лицу, он упал“, – все, что мог сказать в суде осужденный.

О конфликте владелец бара узнал еще до драки, бармен сообщила ему, что ей страшно, она не знает, что делать.

„Я позвонил по номеру 112, а потом, когда ехал в бар, включил в телефоне видеокамеры, которые работают в баре, – рассказал хозяин бара. – Я увидел, что один из мужчин жестикулирует руками, а потом бьет другого, тот падает. Падая, он ударяется в витрину бара, разбилось стекло“.

К приезду владельца бара пострадавший уже был в полицейском автомобиле.

„Поскольку я видел видео, подошел к полицейским и сказал, что этот человек не виновен“, – рассказал владелец бара.

В баре был и очевидец происшествия, который сказал, что Артурас М. пришел в бар уже нетрезвым, она заказал выпивку. По словам очевидца, Артурас М. спокойный человек, но не надо его провоцировать.