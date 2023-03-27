Мнение
27.03.2023, 10:35

МНЕНИЕ | Приехавшие на место депортированных возмущаются акциями памяти жертв депортации

 
Очевидны параллели между современным Мариуполем и Нарвой 1940-х годов
Даниил Куракин
член "Открытой Республики", видеоблогер
Свечи в память о жертвах мартовской депортации
Свечи в память о жертвах мартовской депортации
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В минувшую субботу, 25 марта, Эстония вспоминала жертв массовых депортаций, устроенных советской властью.

Даниил Куракин, один из организаторов акции памяти депортированных в Нарве, отмечает в своей статье: „Нарвитяне знают наизусть советские мифы о поднятии танка из Наровы и об Игоре Графове, но практически не знают настоящую историю своего города и того, что на самом деле с ним сделала советская власть. Нарвский танк не освободил город, он поработил и уничтожил его“. И добавляет: „Приехавшие на место депортированных возмущаются акциями памяти жертв депортации“.

25 марта во всей Эстонии является крайне трагичной датой. В семье практически каждого эстоноязычного жителя страны есть история предка, вывезенного в Сибирь в товарном вагоне. Премьер-министр Эстонии рассказывает о том, как ее мать в возрасте 6 месяцев вместе с семьей была депортирована в Красноярский край, а президент нашей страны перечисляет целый список своих родственников, депортированных либо в 1941-м, либо в 1949-м.

Массовые депортации, организованные оккупационной советской властью сегодня расцениваются как преступление против человечества и никак иначе. В конце марта 1949 года из Эстонии более 20 700 человек были насильственно вывезены советской властью в отдаленные регионы СССР просто за то, что они не хотели подчиняться власти оккупантов. С тех пор, после восстановления независимости, все три балтийские страны, которые были затронуты массовыми депортациями, 25 марта вспоминают жертв этой преступной практики.

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