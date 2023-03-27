МНЕНИЕ | Приехавшие на место депортированных возмущаются акциями памяти жертв депортации
В минувшую субботу, 25 марта, Эстония вспоминала жертв массовых депортаций, устроенных советской властью.
Даниил Куракин, один из организаторов акции памяти депортированных в Нарве, отмечает в своей статье: „Нарвитяне знают наизусть советские мифы о поднятии танка из Наровы и об Игоре Графове, но практически не знают настоящую историю своего города и того, что на самом деле с ним сделала советская власть. Нарвский танк не освободил город, он поработил и уничтожил его“. И добавляет: „Приехавшие на место депортированных возмущаются акциями памяти жертв депортации“.
25 марта во всей Эстонии является крайне трагичной датой. В семье практически каждого эстоноязычного жителя страны есть история предка, вывезенного в Сибирь в товарном вагоне. Премьер-министр Эстонии рассказывает о том, как ее мать в возрасте 6 месяцев вместе с семьей была депортирована в Красноярский край, а президент нашей страны перечисляет целый список своих родственников, депортированных либо в 1941-м, либо в 1949-м.