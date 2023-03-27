МНЕНИЕ | Приехавшие на место депортированных возмущаются акциями памяти жертв депортации

25 марта во всей Эстонии является крайне трагичной датой. В семье практически каждого эстоноязычного жителя страны есть история предка, вывезенного в Сибирь в товарном вагоне. Премьер-министр Эстонии рассказывает о том, как ее мать в возрасте 6 месяцев вместе с семьей была депортирована в Красноярский край, а президент нашей страны перечисляет целый список своих родственников, депортированных либо в 1941-м, либо в 1949-м.

Массовые депортации, организованные оккупационной советской властью сегодня расцениваются как преступление против человечества и никак иначе. В конце марта 1949 года из Эстонии более 20 700 человек были насильственно вывезены советской властью в отдаленные регионы СССР просто за то, что они не хотели подчиняться власти оккупантов. С тех пор, после восстановления независимости, все три балтийские страны, которые были затронуты массовыми депортациями, 25 марта вспоминают жертв этой преступной практики.