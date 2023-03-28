Из-за санкций Эстония теряет российских IT-специалистов. И по 1000 евро налогов с каждого(43)
Высококвалифицированные специалисты продолжают покидать Эстонию. Дело не только в высоком уровне инфляции и быстро растущих ценах, но и в продолжающих действовать санкциях. RusDelfi поговорил с двумя IT-специалистами. Илья находится в стране последние месяцы, Анатолий уже уехал. У обоих российские паспорта. Оба хотели бы и дальше жить в Эстонии, но действующие санкции не позволяют сделать этого. Между тем, каждый из этих айтишников платил тысячи евро подоходного налога в месяц.
В Эстонию Анатолий переезжал именно с целью остаться здесь навсегда. „В Эстонии я был руководителем отдела технической поддержки, зарплата до налогов 5000 евро по окладу плюс бонусы, в итоге налоги 20% составляли 1000+ евро ежемесячно плюс отчисления в больничную кассу и пенсионный фонд. Получается в год 15000+ евро“, — рассказывает специалист.
Так как вид на жительство по работе Анатолию не выдали, годовая рабочая виза истекла 4 марта.
„Компания, где я работал в Эстонии, зная ситуацию, предложила мне релокацию в другой свой офис на Кипре. Я, конечно, совсем не хотел на Кипр по многим причинам, и по личным, так как хотел остаться именно в Эстонии, и по общим — не совсем мой климат с жарким летом, не моя атмосфера. Но это было лучше, чем возвращаться в Россию сейчас, — делится мужчина. — Надеюсь здесь переждать некоторое время, очень надеялся до переезда и до сих пор надеюсь, что санкции снимут и я смогу вернуться в Эстонию. Если нет, то через год начну искать работу в Германии, Швеции, Нидерландах или где еще возможно ее найти с российским паспортом“.