Из-за санкций Эстония теряет российских IT-специалистов. И по 1000 евро налогов с каждого

„Компания, где я работал в Эстонии, зная ситуацию, предложила мне релокацию в другой свой офис на Кипре. Я, конечно, совсем не хотел на Кипр по многим причинам, и по личным, так как хотел остаться именно в Эстонии, и по общим — не совсем мой климат с жарким летом, не моя атмосфера. Но это было лучше, чем возвращаться в Россию сейчас, — делится мужчина. — Надеюсь здесь переждать некоторое время, очень надеялся до переезда и до сих пор надеюсь, что санкции снимут и я смогу вернуться в Эстонию. Если нет, то через год начну искать работу в Германии, Швеции, Нидерландах или где еще возможно ее найти с российским паспортом“.