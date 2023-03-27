Чемпион мира по лыжной акробатике умер в возрасте 30 лет

Причины смерти не называются.



„Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек. Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова“, — говорится в сообщении.



Кротов был в сборной России с 2011 года, участвовал в Олимпиадах в Сочи и Пхёнчхане. На чемпионате мира 2021 года в Алма-Ате он выиграл бронзу в личных соревнованиях по лыжной акробатике и золото в командных, пишет РБК.



На Играх-2018 Кротов остановился в шаге от пьедестала, уступив соотечественнику Илье Бурову.



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