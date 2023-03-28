Беременная третьим ребенком нарвитянка об общении с чиновниками департамента социальной помощи и Linnaelamu: у этих людей каменные сердца(23)
Молодой беременной женщине с двумя маленькими детьми на руках, попавшей в затруднительную ситуацию, по ее словам, пришлось побороться за право получить нормальное муниципальное жилье в Нарве.
Арина - родом из Пюсси, и первого сына она родила, еще учась в девятом классе основной школы. Затем родилась дочка, а после Арина переехала в Нарву вслед за своим молодым человеком, который записал малышку на себя. Но отношения не сложились, и Арина оказалась буквально на улице, беременная третьим ребенком.
„Мы поссорились и разошлись на новый год, он сдал свою квартиру, а мне идти было совершенно некуда. Неделю я прожила в общежитии у старшего брата, у которого тоже двое своих детей. Дольше оставаться там было сложно, и я подала документы для получения комнаты в общежитии, и пока ждала решения, в течение двух месяцев находилась с детьми в женском приюте“, - рассказала Арина RusDelfi.