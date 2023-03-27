Министр обороны Израиля уволен за критику судебной реформы, которая вызвала массовые протесты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху освободил от обязанностей министра обороны страны Йоава Галанта. Сообщение об этом появилось на сайте канцелярии главы правительства вечером в воскресенье, 26 марта.

Увольнение произошло вскоре после того, как Галант открыто выступил с критикой судебной реформы, продвигаемой правительством Нетаньяху. Законодательная инициатива привела к массовым протестам в стране, эти демонстрации продолжаются уже несколько месяцев.

Галант 25 марта призвал правительство страны остановить проведение судебной реформы ради сохранения национальной безопасности. „Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я этого не допущу“, - заявил тогда еще занимавший должность министр обороны. По данным газеты The Jerusalem Post, после этого Нетаньяху вызвал Галанта к себе и лично сообщил ему „об утрате доверия“.

Генконсул Израиля в Нью-Йорке подал в отставку на фоне решения Нетаньяху

Премьер-министра раскритиковали некоторые из коллег по его партии „Ликуд“, а также бывший глава правительства Израиля, лидер оппозиции Яир Лапид. Он заявил, что „государственная безопасность не может быть картой в политической игре“ и своим решением Нетаньяху „перешел красную линию“.

Лапид призвал правительство не поддерживать решение премьера. Как указал лидер оппозиции, „тот, кто возьмет на себя роль министра обороны“ после увольнения Галанта, „навлечет на себя позор“. Эти заявления повторил экс-министр обороны Израиля Бени Ганц.

Одновременно с этим в отставку подал генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир. Как заявил дипломат, для него „настало время присоединиться к борьбе за будущее Израиля, чтобы он оставался маяком демократии и свободы в мире“.

В Израиле снова протесты

После сообщений об увольнении Галанта на улицы нескольких городов Израиля вышли протестующие. В Тель-Авиве оказались перекрыты несколько улиц. Полиция применила для разгона толпы водометы.