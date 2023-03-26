ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ | Размещение ядерного оружия в Беларуси: США не собираются играть в игры Путина

По словам Путина, 10 самолетов белорусских Военно-воздушных сил уже готовы к применению такого типа оружия. Помимо этого, РФ передала соседней стране комплексы „Искандер“, которые могут быть носителями для ТЯО, а к 1 июля планирует закончить в Беларуси строительство хранилища для ТЯО. Запад на эту попытку эскалации пока отреагировал сдержанно: власти США, в частности, заявили, что не видят „никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие“.

О том, почему Путин решился на размещение ТЯО в Беларуси, стоит ли в перспективе ждать ответных шагов Вашингтона и его союзников и как наличие ТЯО меняет статус самой Беларуси, „Медуза“ поговорила с Максимом Старчаком — экспертом по российской ядерной политике, научным сотрудником Центра международной и оборонной политики Университета Куинс в Канаде.

— Зачем, по вашему мнению, Владимир Путин решил разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси?

— На мой взгляд, это очередная попытка привлечь внимание США, то есть повысить напряжение, эскалацию, поставить на кон то, что, по мнению Москвы, было бы важно для США и заставило бы их сесть за стол переговоров. То же — с приостановкой СНВ-3. Москва считает это важным кейсом для США. И условием возвращения к [участию в Договоре о стратегических наступательных вооружениях] Москва поставила изменение политики США в отношении Украины.

С Беларусью Москва кидает еще одну карту, предполагая, что тактическое ядерное оружие в Беларуси тоже может стать поводом для переговоров, для того, чтобы убедить США принять данность российских завоеваний в Украине, иначе — никаких решений ядерных вопросов, которые так важны для США.

— А о чем свидетельствует спокойная, как кажется со стороны, реакция Вашингтона на эту попытку эскалации?