ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ | Размещение ядерного оружия в Беларуси: США не собираются играть в игры Путина(14)
25 марта в эфире телеканала „Россия 24“ вышло интервью Владимира Путина, которое он дал автору программы „Москва. Кремль. Путин“, корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. В этой беседе президент РФ впервые подробно прокомментировал планы российского руководства по ответу на масштабные поставки западных вооружений Украине. Самым резонансным шагом Кремля стало решение о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия (ТЯО).
По словам Путина, 10 самолетов белорусских Военно-воздушных сил уже готовы к применению такого типа оружия. Помимо этого, РФ передала соседней стране комплексы „Искандер“, которые могут быть носителями для ТЯО, а к 1 июля планирует закончить в Беларуси строительство хранилища для ТЯО. Запад на эту попытку эскалации пока отреагировал сдержанно: власти США, в частности, заявили, что не видят „никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие“.
О том, почему Путин решился на размещение ТЯО в Беларуси, стоит ли в перспективе ждать ответных шагов Вашингтона и его союзников и как наличие ТЯО меняет статус самой Беларуси, „Медуза“ поговорила с Максимом Старчаком — экспертом по российской ядерной политике, научным сотрудником Центра международной и оборонной политики Университета Куинс в Канаде.
— Зачем, по вашему мнению, Владимир Путин решил разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси?
— На мой взгляд, это очередная попытка привлечь внимание США, то есть повысить напряжение, эскалацию, поставить на кон то, что, по мнению Москвы, было бы важно для США и заставило бы их сесть за стол переговоров. То же — с приостановкой СНВ-3. Москва считает это важным кейсом для США. И условием возвращения к [участию в Договоре о стратегических наступательных вооружениях] Москва поставила изменение политики США в отношении Украины.
С Беларусью Москва кидает еще одну карту, предполагая, что тактическое ядерное оружие в Беларуси тоже может стать поводом для переговоров, для того, чтобы убедить США принять данность российских завоеваний в Украине, иначе — никаких решений ядерных вопросов, которые так важны для США.
— А о чем свидетельствует спокойная, как кажется со стороны, реакция Вашингтона на эту попытку эскалации?
— Реакция США говорит, что они не собираются играть в игры Путина. Как это было и после повышения боеготовности стратегических сил в феврале 2022 года. Путин привносит ядерный фактор в войну с Украиной, предполагая, что вызовет внимание США, но ничего не происходит. Я думаю, это правильная политика. То, что США не отвечают и не планируют изменять готовность своих ядерных сил. То есть включаться в игру с Москвой они отказались. Значит, ядерного фактора в этом конфликте до сих пор не формируется. Карибского кризиса 2.0. нет.
— То есть ожидать какого-то ответа со стороны западных стран не следует? Решение Путина никак не изменит соотношение сил в Европе?
— [Скорее всего, нет, потому что] в целом ТЯО в Беларуси для профессионалов не новость. Еще в феврале 2022 года в Конституцию страны были внесены поправки, согласно которым она перестала быть нейтральным и безъядерным государством. В июне Путин сообщил о готовности отправить в Беларусь ракетные комплексы „Искандер“ и самолеты Су-25, переоборудованные под ядерные миссии. К концу года эти вопросы уже решились. Кроме того, Беларусь уже получила два дивизиона российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Получила истребители Су-30СМ и РЛС „Противник-ГЕ“ — то есть все готово, чтобы в Беларуси существовала безопасная зона для оружия, часть из которого может быть ядерной.
Таким образом, понимание, что ядерное оружие окажется в Беларуси, появилось еще в прошлом году. Вчера нам официально это подтвердили.
Вероятно, поляки или кто-то другой будут предлагать [США и другим западным ядерным державам] разместить ядерное оружие на их территории [в ответ на решение РФ разместить ТЯО в Беларуси]. Но отвечать [таким образом] США и НАТО вряд ли будут. В прошлом году такие разговоры тоже велись, но так и остались разговорами.
— А сделает ли саму Беларусь ядерной державой присутствие на ее территории ТЯО?
— Во-первых, важно понимать, что больше ядерного оружия в мире не становится — оно просто перемещается из России в Беларусь. И пока речь идет о том, что Москва будет копировать свою же практику: ядерные боеголовки хранятся отдельно от носителей, а носители существуют без ядерного оружия.
Россия, судя по всему, сохраняет контроль над [поставляемым в Беларусь] ядерным оружием и создает [в Беларуси] специальное хранилище ядерных боеголовок, которые будут полностью под контролем 12-го главного управления Минобороны. То есть режим нераспространения формально не нарушается. Беларусь ядерной державой не становится.
— Что еще в российской политике в ядерной сфере меняет решение о размещении ТЯО в Беларуси?
— [Теперь можно говорить о том, что] Путин явно непоследователен. В марте по итогам визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина была подписана декларация, где, кроме прочего, говорилось о важности неразмещения ядерного оружия за пределами национальной территории, о том, что сохранение ТЯО США в Европе и интеграция союзников по НАТО в этот вопрос — это путь, противоположный тому, что выбрали Москва и Пекин.
И вот проходит несколько дней — и такое. Пока получается, что Путин лишил себя морального козыря защитника режима нераспространения, а взамен ничего не получил.