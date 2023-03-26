ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (396-й день) | ЕС грозит санкциями за размещение ядерного оружия в Беларуси. Украина требует созыва Совбеза ООН

„Российской информационной операцией по манипулированию Западом“ считают объявленное Владимиром Путиным развертывание тактического ядерного оружия РФ в Беларуси аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они считают, что сделать этот шаг Путин планировал, вероятно, еще до вторжения в Украину и сейчас просто воспользовался выгодным моментом. В очередном обзоре ISW указано, что на референдуме 27 февраля 2022 года из Конституции Беларуси было изъято положение о безъядерном и нейтральном статусе страны, а до этого, в ноябре 2021-го, Александр Лукашенко предложил разместить российское ядерное оружие на белорусской территории.

Министерство обороны США отреагировало на слова президента России Владимира Путина о намерении РФ разместить свое ядерное оружие на территории Беларуси. „Мы видели сообщения о заявлении России и продолжим наблюдать за этой ситуацией“, - приводит агентство Reuters выдержку из заявления ведомства. В то же время Вашингтон не видит причин изменять собственную позицию по вопросу ядерного оружия, а также не видит признаки того, что Москва готовится применить этот тип оружия массового поражения.

За минувшие сутки в результате российских атак в Украине погибли 5 мирных жителей, ранения получили 25 гражданских , сообщил Ситуационный центр украинского Минобороны. По его информации, российские войска обстреляли из различных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК „С-300“, БПЛА „Ланцет“, тактическая авиация) 132 населенных пунктов в 8 областях Украины. Подтверждено поражение 63 объектов инфраструктуры, указывается в сообщении.

В утренней оперативной сводке Генштаба указывается, что украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов; были сбиты беспилотники типа „Орлан-10“ и „Суперкам“. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления и 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

За прошедшие сутки российские силы нанесли по украинской территории 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили свыше 70 обстрелов из РСЗО, сообщил утром в воскресенье Генштаб ВСУ. По его данным, основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском (в предыдущие дни в этом списке называлось и Шахтерское направление, теперь о нем речь не идет), где были отбиты более 85 атак.

Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Беларуси, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. „Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями“, - написал он в Twitter. По словам Борреля, размещение в Беларуси российского ядерного оружия будет означать „безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности“.

Украина требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с заявлениями РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины. По данным ведомства, эти намерения российских властей „подрывают основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом“. Размещение на территории Беларуси ядерного оружия вопреки ее обязательствам в рамках Договора нераспространении ядерного оружия „еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для ее будущего“, указывает МИД.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, комментируя заявление Владимира Путина о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории, назвал Беларусь „ядерным заложником“ Кремля. „Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина“, - написал Данилов в Twitter.

Правительство Германии расценило заявление президента России о будущем размещении ядерного оружия РФ в Беларуси как „очередную попытку ядерного запугивания“. Приведенное Владимиром Путиным в качестве примера размещение ЯО в странах НАТО „вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага“, объявленного Москвой, процитировало агентство dpa представителя министерства иностранных дел ФРГ. Кроме того, германский МИД напомнил о том, что Беларусь на международном уровне неоднократно давала обязательство не размещать атомное оружие на своей территории.

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В Киеве с 26 марта сократилась продолжительность комендантского часа. Теперь этот режим действует с 00.00 до 05.00 по местному времени. Во время комендантского часа выходить на улицу можно только с целью дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги, отметили в Киевской городской военной администрации.

Правительство Северной Македонии предложит передать Украине 12 вертолетов Ми-24. Об этом министр обороны страны Славянка Петровская рассказала в эфире телеканала Alsat, уточнив, что Генштаб Северной Македонии уже согласовал передачу этих списанных вертолетов Киеву, и этот вопрос будет вынесен на заседание правительства в среду, 29 марта.

В Одесской области морская мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции; в результате повреждены несколько зданий, сообщили в операционном командовании „Юг“. Из-за ограничения доступа к объекту, там не было людей и никто не пострадал. По информации издания „Думська“, боеприпас был выброшен на побережье села Сычавка под Одессой во время шторма.

Другая мина была обнаружена возле одного из пляжей области и контролируемо уничтожена, указывает оперативное командование.

По его сведениям, российская корабельная группировка в Черном море состоит из 12 кораблей и судов обеспечения, среди которых 2 подводных ракетоносителя, снаряженные до 8 ракет типа „Калибр“.

В городе Киреевск Тульской области прогремел взрыв, на месте взрыва образовалась воронка. По данным властей, пострадали три местных жителя.

В экстренных службах города заявили, что причиной взрыва стал беспилотник с боеприпасом. Речь идет об украинском беспилотнике Ту-141 „Стриж“, начиненном взрывчаткой, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В течение суток российские войска нанесли по территории Украины один ракетный и 16 авиационных ударов, а также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщил вечером в воскресенье Генеральный штаб ВСУ. В вечерней оперативной сводке в Facebook говорится, что основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где было отражено более 50 атак. По данным Генштаба, украинская авиация за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три района сосредоточения противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Отмечается, что российские войска продолжают нести значительные потери - это заставляет их обустраивать госпитали на территории гражданских медицинских учреждений.

Четверо гражданских пострадали в Херсонской области в течение суток в результате подрыва на вражеских минах, сообщил глава региона Александр Прокудин в Telegram-канале. По его словам, все они были госпитализированы с тяжелыми травмами.