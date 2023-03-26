СПИСОК | Президент отказал в помиловании 21 осужденному, в том числе убийце из Ласнамяэ. Взяткодателя из Нарвы помиловали(7)
Среди тех, кому Алар Карис отказал в помиловании, оказались Виктор Офицеров и Сергей Праги, передает rus.err.
Офицеров получил 10-летний срок за то, что в сентябре 2017 года в квартире на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ ударил свою жену ножом в область шеи. От полученного ранения женщина скончалась на месте.
Праги с февраля 2019 года отбывает тюремное заключение сроком на 7,5 лет за насилие в семейных отношениях и покушение на убийство. В ночь на 22 февраля 2019 года в квартире дома на улице Кангеласте в Нарве между Сергеем Праги и 49-летним мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры Праги с целью убийства несколько раз ударил своего оппонента ножом, но тот выжил.
Список осужденных, которым отказано в помиловании:
Алар Карис на этой неделе помиловал предпринимателя из Ида-Вирумаа Сергея Березовского, осужденного за дачу взятки бывшему нарвскому политику, экс-руководителю фирмы Narva Vesi Алексею Воронову: Березовскому на два с половиной года снизили назначенное судом дополнительное наказание в виде трехлетнего запрета на предпринимательскую деятельность. Подробнее о деле Березовского читайте здесь.