ФОТО, ВИДЕО | В Киреевске под Тулой произошел взрыв. Силовики назвали причиной взрыва беспилотник

Взрыв произошел в черте города на улице Дорожников в 15:19 по местному времени. На месте взрыва образовалась воронка.

По данным властей, пострадали два местных жителя 2002 и 2006 годов рождения, у них осколочные раны. Они получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.

Жители Киреевска опубликовали видео с деталью, предположительно, дрона, взорвавшегося в городе, сообщила Baza.

Комитет региональной безопасности Тульской области утверждает, что частично пострадали три жилых дома. Как пишет Baza, повреждения получили не менее восьми частных домов и многоэтажный дом.

Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет, заявили власти региона.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Позже причиной взрыва источники в правоохранительных органах и экстренных службах назвали беспилотник.

По данным ТАСС, речь идет об украинском дроне Ту-141 „Стриж“, который был начинен взрывчаткой.