ФОТО И ВИДЕО | В Киреевске под Тулой произошел взрыв. Силовики назвали причиной взрыва беспилотник(15)
В городе Киреевск Тульской области произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района, пишет Meduza. Причиной взрыва назвали беспилотник.
Взрыв произошел в черте города на улице Дорожников в 15:19 по местному времени. На месте взрыва образовалась воронка.
По данным властей, пострадали три местных жителя. Они получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.
Жители Киреевска опубликовали видео с деталью, предположительно, дрона, взорвавшегося в городе, сообщила Baza.
Комитет региональной безопасности Тульской области утверждает, что частично пострадали три жилых дома. Как пишет Baza, повреждения получили не менее восьми частных домов и многоэтажный дом.
Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет, заявили власти региона.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Позже причиной взрыва источники в правоохранительных органах и экстренных службах назвали беспилотник.
По данным ТАСС, речь идет об украинском дроне Ту-141 „Стриж“, который был начинен взрывчаткой.