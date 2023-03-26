„Бог, оружие и Трамп“: бывший президент пообещал закончить войну в Украине за 24 часа

Выступая перед тысячами своих сторонников на митинге на аэродроме в Уэйко в Техасе, Трамп назвал расследование в Нью-Йорке по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс нецензурным словом.

„Окружной прокурор Нью-Йорка под эгидой и руководством „департамента несправедливости“ в Вашингтоне расследует мое дело, которое не является ни преступлением, ни проступком, ни романом“, - сказал он.

Трамп заявил, что вся его личная, финансовая и деловая жизнь была перевернута с ног на голову и препарирована, при этом, по его словам, он - самый невиновный человек в истории Соединенных Штатов.

„Я предотвращу Третью мировую войну“

Говоря о войне России против Украины, Трамп напомнил, что именно во время его президентства начались масштабные поставки вооружений Украине. „Я дал им сотни и сотни ракет Javelin“, - сказал он, добавив, что его предшественник Барак Обама направлял Киеву лишь „подушки“ - то есть нелетальное снаряжение.

Трамп вновь повторил свой тезис о том, что будь он до сих пор в Белом доме, Путин бы так и не решился атаковать Украину, а сделал это только лишь видя слабость и нерешительность нынешнего американского президента.

„Стоило только мне уйти - можете назвать тогдашнюю катастрофу, как угодно, - они [россияне] тут же начали стягивать войска к границе [с Украиной]“, - сказал Дональд Трамп.

После начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Трамп сказал, что Путин „хочет отхватить кусок Украины“. Сейчас же, по его словам, тот не остановится, пока не получит ее целиком.

В случае переизбрания Трамп пообещал мгновенно остановить российское вторжение в Украину. „Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа“, - заверил он, не углубляясь в подробности.

„Стоя здесь перед вами, я - единственный кандидат, который может сказать следующее: я предотвращу Третью мировую войну“, - объявил экс-президент под шквал аплодисментов публики.

„Охота на ведьм против президента Трампа“