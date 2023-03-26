Путин заявил, что Россия и Китай не создают военный союз

Россия и Китай не создают никакого военного союза и никому не угрожают, военное сотрудничество с Пекином „прозрачно“, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала „Россия 24“.



„Да, у нас есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем. Все прозрачно, там нет ничего секретного. У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим. <...> Мы все продолжаем, это все прозрачно, но это не военный союз“, — сказал Путин.



Запад, наоборот, „строит новые оси“, стремясь создать „глобальное НАТО“, отметил он.



Глава государства привел в пример новую стратегическую концепцию НАТО (в ней, в частности, идет речь о налаживании прочных партнерских отношений со странами Индо-Тихоокеанского региона). Более того, в этой концепции перечисляются страны, которые войдут в „глобальное НАТО“, убежден Путин.



На этой неделе экс-помощник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью The Telegraph высказал мнение, что образуется ось Россия — Китай и что Москва и Пекин расценивают свои отношения как „союз без границ“.



20 марта глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным государственным визитом. Это первая его зарубежная поездка после переизбрания на третий срок. После переговоров Путин и Си Цзиньпин в совместном заявлении охарактеризовали отношения между Москвой и Пекином как „зрелые, стабильные, самодостаточные и крепкие“. Они „выдержали испытание пандемией COVID-19 и турбулентной международной обстановкой, не подвержены внешнему влиянию, демонстрируют жизнеспособность и позитивную энергетику“, отмечается в нем. Переговоры проходили в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, отношения между странами „являются образцом партнерства и стратегического взаимодействия“, говорил российский президент. Образцовыми их называл и китайский лидер.



Позднее Путин рассказал, что за чашкой чая, сидя около камина, он и его китайский коллега также беседовали „обо всем не спеша“, в том числе „о ситуации в мировых делах, причем в самых разных аспектах“.



Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя визит Си Цзиньпина в Россию, назвал его „тревожным сигналом“ и „сигналом поддержки“ Пекина.