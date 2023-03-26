Нарвский политик обжаловал обвинительный приговор по делу о скупке голосов(2)
Тартуский окружной суд принял в производство апелляционную жалобу нарвского политика Сергея Горлача, который 27 октября 2022 года судом первой инстанции был признан виновным в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права и права голосования, сообщил rus.err.
В апелляции защитник Горлача настаивает на отмене приговора Вируского уездного суда и ходатайствует об оправдании своего клиента.
„Окружной суд рассмотрит дело в порядке письменного производства и примет решение не позднее 27 апреля“, - сказала пресс-секретарь Тартуского окружного суда Аннетт Крейтсманн.
Сейчас Сергей Горлач входит в состав оппозиционной фракции „На благо Нарвы“, возглавляемой экс-мэром Нарвы Алексеем Евграфовым.
24 апреля 2022 года Горлач покинул Партию реформ.
Напомним, что 27 октября Вируским уездным судом Сергей Горлач был признан виновным в нарушении свободы выборов и приговорен к одному году и восьми месяцам тюремного заключения. Подробнее читайте здесь.