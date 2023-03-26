В Ласнамяэ начинаются бесплатные занятия по скандинавской ходьбе

„Мы хотим предложить жителям Ласнамяэ широкий спектр возможностей для занятий оздоровительным спортом и скоро начнем с тренировок по ходьбе с палками в парках нашего района. В течение нескольких лет занятия по скандинавской ходьбе проводились только в парке Паэ, а в прошлом году мы уже пробовали организовать их в парке Тондираба. Получив много положительных отзывов от жителей, этой весной мы решили продолжить тренировки в обоих парках“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.



В парке Тондираба все желающие смогут научиться правильной технике скандинавской ходьбы 2, 9, 16, 23 и 30 апреля, начало в 11.00. Место встречи – на парковке ледового холла Тондираба (ул. Варраку, 14) рядом с тропой здоровья.



Тренировки в парке Паэ пройдут в мае 2, 9, 16, 23 и 30 числа, начало в 11.00 перед зданием районной управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). Участие и прокат инвентаря бесплатны.



Упражнения будут проходить на открытом воздухе, поэтому участников просят одеваться по погоде. При возникновении вопросов относительно тренировок информацию можно получить по телефону 645 7702.