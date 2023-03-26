На турнире по фехтованию в Таллинне юная спортсменка была в маске цвета российского флага

После начала войны с Украиной российские спортсмены были сняты со многих соревнований. Россияне могут продолжать соревноваться в некоторых видах спорта, но могут выступать только под нейтральным флагом. Так это делают например, в теннисе.

В марте прошла информация о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков на международные соревнования. Однако пока нет точной ясности, как все это будет выглядеть, так как многие страны объявили, что не допустят россиян до соревнований, а некоторые и вовсе отказались от провидения турниров.

Однако на „Anastassia Cup“. в Таллинне одна участница была в маске цветов российского флага. Турнир организован фехтовальным клубом Rünnak.

Главный судья и организатор соревнований Евгений Караваев ответил Delfi, что в настоящее время занимается организацией соревнований и не может дать более подробные комментарии.

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