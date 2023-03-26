ЭСТОНСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ | Российские оккупанты намеренно бомбят украинских пожарных, которые приходят на помощь

В мае прошлого года линия фронта войны проходила всего в десяти километрах от района Салтовка с его гигантскими жилыми домами. Именно поэтому Салтовку в то время называли самым разбомбленным районом, который, в свою очередь, находился в самом разбомбленном городе.

Оккупационные силы не терзают угрызения совести из-за того, что это густонаселенный жилой район.

Харьковский тренер по волейболу молодежной сборной Украины Андрей Левченко находился в Эстонии, готовя украинскую команду возрастной категории U22 к чемпионату Европы. „С первого дня нападения мы с супругой и друзьями решили попытаться помочь пожарным и спасателям Харькова. Почему? Потому что Харьков и окрестности - один из самых пострадавших районов Украины, но спасатели работают круглосуточно, несмотря на опасность. Там все расходуется гораздо быстрее - оборудование, техника, энергия мужчин“, - объяснил он.

Услышав о потерях пожарных из Салтовки, Андрей начал действовать. С помощью исполнительного директора Эстонского союза волейбола Хелен Веэрмяэ они вскоре вышли на Союз спасателей (Päästeliit). История харьковских пожарных без основной пожарной машины и, как следствие, ослабления спасательных возможностей района дошла до Пии Каллас, председателя правления Союза спасателей, и Кароля Сепика, руководителя проекта помощи Украине.

Как по заказу чуть ранее глава спасательной команды волонтеров „Аасукалда“ Марге Зайдуллин предложила Союзу спасателей продать по разумной цене их старый основной автомобиль - „Мерседес“ по прозвищу Вильма. „Может быть, она пригодится в Украине“, - сказала Марге. У машины за плечами были годы службы, но в остальном она была ухоженной и с небольшим пробегом.

Союз спасения заполнил шкафы и ящики Вильмы свежим оборудованием, а также канистрами с дизельным топливом, поскольку в то время в Украине, помимо прочих проблем, был топливный кризис. Андрес Поджукс, доброволец спасательной пожарной бригады Ноароотси, сел за руль и отправился в Украину.