Неожиданно? В Эстонии женщины пенсионного возраста – самые частые жертвы любовного мошенничества

Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк говорит, что большинство любовных афер происходит в приложениях для знакомств и социальных сетях. „Мошенники создают фальшивый аккаунт, выбирают потенциальную жертву, добавляют её в друзья, а затем пытаются завязать онлайн-отношения. После установления контакта и возникшего в результате общения доверия у жертвы просят деньги по какой-то срочной причине. Такое мошенничество может продолжаться долгое время, иногда даже годы“, – говорит Кийк.

Согласно статистике банка, основными жертвами романтического мошенничества в Эстонии являются женщины, которые собираются или недавно вышли на пенсию. Это часто образованные и финансово обеспеченные люди, чей социальный статус на первый взгляд не предполагает, что они могут стать жертвами мошенников. В последнее время наблюдается тенденция, что мошенники предпочитают выбирать женщин, чья роль в повседневной жизни связана с заботой о других: сиделок, учительниц, домохозяек. Это создает благодатную почву для эксплуатации чувства сопереживания.

Повторяющаяся схема мошеннических платежей заключается в том, что деньги часто перемещаются со счетов в Эстонии на зарубежные счета, которые могут находиться в таких странах, как Ирландия, Франция, США, Великобритания, Турция и Польша. „Это показывает, что мошенники имеют международный охват и что практически каждый может стать жертвой мошенничества“, – добавил Кийк.

Как защитить себя?

Мошенники часто утверждают, что живут, работают или путешествуют за границей. Например, мошенник может сказать, что он военный или врач. Мошенники чаще всего просят у своих жертв деньги на покрытие:

расходов на проезд (авиабилеты);

медицинских расходов (срочная операция);

таможенной пошлины, чтобы забрать что-то;

долгов по азартным играм.

Вместо перевода денег мошенники также могут попросить подарочные карты от известных онлайн-платформ, таких как Amazon, Google Pay, Steam.

Что делать, если Вы подозреваете любовное мошенничество?