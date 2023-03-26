Не только у президента и премьера: зарплаты у высших руководителей Таллинна вырастут на 1000 евро

С 1 апреля с учетом проходящей каждую весну индексации заработных плат высших госслужащих заметно увеличатся и оклады руководителей Таллинна. Мэр Михаил Кылварт и председатель горсобрания Евгений Осиновский будут получать на 1000 евро или почти на 14% больше, чем сейчас, пишет rus.err.