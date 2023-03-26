26.03.2023, 09:40
Не только у президента и премьера: зарплаты у высших руководителей Таллинна вырастут на 1000 евро(85)
ФОТО: KOLLAAŽ | DELFI MEEDIA
С 1 апреля 2023 года заработная плата председателя городского собрания и мэра будет составлять 8226,07 евро, оплата труда вице-мэров - 7012,39 евро“, - сообщила корреспонденту rus.err.ee городской директор по персоналу Вильве Райк.
С 1 апреля 2022 года зарплата мэра столицы Михаила Кылварта и председателя Таллиннского городского собрания Евгения Осиновского составляет 7222,19 евро, вице-мэров - 6156,22 евро в месяц.
Как уже сообщалось, ежемесячный оклад президента Алара Кариса, спикера Рийгикогу Юри Ратаса, премьер-министра Каи Каллас и председателя Госсуда Виллу Кыве с апреля составит 8318,19 евро вместо нынешних 7303 евро в месяц, пишет RusERR. Рядовые депутаты парламента будут получать 5406,82 евро. Подробнее читайте здесь.