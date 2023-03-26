Новости Эстонии
26.03.2023, 17:10

Каждый пятый ребенок в Эстонии имеет излишний вес. Особенно выросла доля таких детей в семьях с плохим материальным положением

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ЗАПРЕТИМ РЕКЛАМУ СЛАДОСТЕЙ: Согласно рекомендациям ВОЗ, детям спокойно можно рекламировать, например, яйца (нет, не яйца с сюрпризом!), замороженные и свежие фрукты и овощи, сухофрукты, сырое и замороженное мясо и рыбу.
ЗАПРЕТИМ РЕКЛАМУ СЛАДОСТЕЙ: Согласно рекомендациям ВОЗ, детям спокойно можно рекламировать, например, яйца (нет, не яйца с сюрпризом!), замороженные и свежие фрукты и овощи, сухофрукты, сырое и замороженное мясо и рыбу.
ФОТО: eveleen | Shutterstock

Каждый пятый ребенок в Эстонии страдает лишним весом. В новых рекомендациях ВОЗ, опубликованных в начале марта, говорится, что мороженое и шоколад можно рекламировать детям только в том случае, если они не содержат ни грамма сахара! Поможет ли это?

Доля детей с избыточным весом в Эстонии за последние 15 лет увеличилась в два раза, согласно данным исследований, проведенных Институтом развития здоровья (TAI). В 2006 году десятая часть эстонских школьников имела избыточный вес или ожирение, но к прошлому году эта доля выросла до такой степени, что лишний вес или ожерение есть у пятой части школьников.

Доля детей с избыточным весом особенно сильно увеличилась в семьях с плохим экономическим положением - в прошлом учебном году почти четверть детей из бедных семей имели избыточный вес или ожирение.

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