Каждый пятый ребенок в Эстонии имеет излишний вес. Особенно выросла доля таких детей в семьях с плохим материальным положением

Доля детей с избыточным весом в Эстонии за последние 15 лет увеличилась в два раза, согласно данным исследований, проведенных Институтом развития здоровья (TAI). В 2006 году десятая часть эстонских школьников имела избыточный вес или ожирение, но к прошлому году эта доля выросла до такой степени, что лишний вес или ожерение есть у пятой части школьников.