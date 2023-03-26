В Ласнамяэ в понедельник состоится бесплатная лекция на русском языке „Правовая сторона родительства“

„В дополнение к проекту бесплатных юридических консультаций, который продолжается и в этом году, мы также хотим предложить жителям Ласнамяэ возможность пополнить знания по юридическим и жизненно важным темам. Данная лекция особенно актуальна в свете последних изменений в законодательстве. В феврале мы провели обучение на ту же тему на эстонском языке, и в связи с большим интересом мы предлагаем возможность принять участие в семинаре и русскоязычным жителям“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.