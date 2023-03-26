В Ласнамяэ в понедельник состоится бесплатная лекция на русском языке „Правовая сторона родительства“
В понедельник, 27 марта, в 17.00 в КЦ „Линдакиви“ состоится бесплатная лекция-семинар для родителей на тему „Правовая сторона родительства“. Мероприятие пройдет на русском языке.
„В дополнение к проекту бесплатных юридических консультаций, который продолжается и в этом году, мы также хотим предложить жителям Ласнамяэ возможность пополнить знания по юридическим и жизненно важным темам. Данная лекция особенно актуальна в свете последних изменений в законодательстве. В феврале мы провели обучение на ту же тему на эстонском языке, и в связи с большим интересом мы предлагаем возможность принять участие в семинаре и русскоязычным жителям“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В понедельник, 27 марта, в 17.00 в большом зале центра культуры „Линдакиви“ (ул. Яана Коорти, 22) пройдёт семинар на тему „Правовая сторона родительства“. Обучение организовано управой района Ласнамяэ в сотрудничестве с адвокатским бюро CLARUS. Лекцию проведет адвокат Наталья Санташева. Участие для всех бесплатно. Примерная продолжительность лекции – 1,5 часа, по завершении лекционной части будет проведена сессия вопросов и ответов.
На обучении будет дан обзор трех связанных с воспитанием детей правовых тем: алименты, порядок общения и право опеки.
Желающие также смогут получить ответы на интересующие их вопросы. Семинар пройдёт на русском языке.
Организаторы просят приходить на мероприятие только здоровыми, а при возникновении симптомов заболевания ─ остаться дома.