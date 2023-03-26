СВОДКА ЗА СУТКИ | Девочку сбил трамвай. В Ласнамяэ пьяный водитель врезался в столб. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

В субботу, 25 марта, в 09.41 полиции сообщили о ДТП в Таллинне у дома номер 9 по Нарвскому шоссе. 11-летняя девочка пересекала проезжую часть в непосредственной близости от пешеходного перехода и получила удар от трамвая, которым управлял 68-летний мужчина. Для пешехода в момент ДТП на светофоре горел красный свет. Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 19.42 в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Рейди автомобиль Toyota Auris, за рулем которого находился 27-летний мужчина, сбил 21-летнего мужчину, пересекавшего перекресток на электросамокате на запрещающий сигнал светофора. Самокатчика доставили в больницу.

В 20.36 на 5-м километре шоссе Аре - Суйгу (село Вылла, волость Тори, Пярнумаа) с трассы вылетел BMW 318D. Автомобиль перевернулся на крышу, на месте происшествия находился 39-летний пьяный мужчина, которого доставили в больницу.

В 22.44 в Таллинне на Мустакиви теэ нетрезвый 37-летний водитель потерял управление автомобилем Toyota Yaris и врезался в дорожный знак. Водителя доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управления автомобилем 27 водителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Информации об угнанных и найденных автомобилях не поступало.