Угрозы, конечно, есть. Мы знаем про планы поставок оружия в Украину, в том числе миллиона снарядов. Много это или мало? Это очень приличное количество, это много. Но в США производят 14-15 тысяч снарядов в месяц. Вооруженные силы Украины использует за сутки до пяти тысяч снарядов.

Вооруженные силы России тратили гораздо больше. Не хочу давать оценку рациональности решений на разных уровнях военного управления. Мы знаем, что Минобороны и Генштаб вынуждены вводить лимиты. Но военно-промышленный комплекс России развивается очень большими темпами, каких многие не ждали. И Россия произведет в три раза больше боеприпасов, чем поджигатели конфликта.

Поджигатели планируют направить на Украину 420-440 танков. Мы произведем и модернизируем танков больше 1600. Общее количество танков будет превышать в три раза количество танков у ВСУ. В авиации разница на 10 порядков. Великобритания обещала поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. У нас сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяем.

Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. США делают это в течение десятилетий, они давно разместили у своих союзников тактическое ядерное оружие. Мы сделаем то же самое. 10 самолетов белорусских ВВС готовы к применению такого типа оружия. Мы передали в Белоруссию комплексы „Искандер“, он тоже может быть носителем. 1 июля мы заканчиваем строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Излишней милитаризации в экономике мы не допускаем.

Это главные заявления из интервью Владимира Путина сотруднику ВГТРК Павлу Зарубину. Интервью транслировали в эфире телеканала „Россия 24“.