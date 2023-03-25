Преступление или ошибка руководства? Сомнительные траты стали роковым поводом для закрытия ресторана в Тарту

В начале января было объявлено о банкротстве популярного тартуского ресторана Ossu, прославившегося своими сочными бургерами. Ресторан внезапно закрыл свои двери еще осенью прошлого года, новость сразу попала в заголовки многих изданий из-за невыплаты зарплаты сотрудникам.

В феврале этого года работникам все же удалось получить свои честно заработанные деньги. Однако разбирательства продолжаются, так как возврата средств ждут кредиторы.

Сейчас вопросами банкротства компании Montez OÜ, которой принадлежал ресторан, занимается Мартин Крупп. Он сообщил, что в настоящее время идет реализация активов компании.

В постановлении о банкротстве Montez OÜ указаны следующие причины: низкая ликвидность, проблемы, связанные с расширением в Таллинне, и возможная ошибка руководства.

По оценкам Мартина Круппа, к банкротству Montez OÜ привел тот факт, что за счет ресторана владелец оплачивал всевозможные другие счета. „Я думаю, что если бы он (владелец компании - прим. ред.) был в Ossu Burger, пребывал там на месте, возможно, компания не обанкротилась бы. Но Ossu Burger не был таким масштабным предприятием, чтобы нести все эти расходы. И маловато участвовал в управлении компанией, находясь за границей“, - сказал Крупп.

У Мартина Круппа свои вопросы по поводу управления компанией. „На мой взгляд, именно относительно большие расходы, сделанные за границей, на которые я также обратил внимание, являются основанием для возможных компенсационных требований к члену правления. Я никак не связываю их с бизнесом. Обычно, если я покупаю 20 пирожков с мясом и продаю 10 из них, то, вероятно, это промах в бизнес-плане. Но если я покупаю 20 пирожков с мясом и никогда не продаю ни одного, возникает вопрос, а был ли это бизнес-план вообще?“ - объяснил он.