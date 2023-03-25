Сборной России по хоккею еще как минимум год придется наблюдать за соревнованиями со стороны

Причиной называется невозможность обеспечить безопасность. Решение принято на заседании совета ИИХФ, сообщается на сайте организации.

Глава ИИХФ канадец Люк Тардиф рассказал о давлении на ИИХФ при принятии решения касательно России и Беларуси.

„Давление отовсюду. Некоторые, чтобы вернуть Россию и Беларусь, некоторые, чтобы играть без них. Но это никак не влияет на наше решение.

Единственный вопрос, на который должна ответить ИИХФ: „Возможно ли организовать в условиях безопасности с Россией и Беларусью чемпионат мира в Праге, Швеции, США и Финляндии?“ Мы сказали „нет“ – слишком рано“, – цитирует президента ИИХФ газета „Спорт-Экспресс“.

„Мы попросили координационный комитет выйти с предложением весной следующего года и поработать над вопросом возвращения команд не только к чемпионату мира, но и к квалификационному турниру Олимпиады, который начнется летом следующего года. Мы посчитали, что риск, связанный с безопасностью игроков, наших сотрудников, болельщиков, слишком велик. В следующий раз вопрос возвращения рассмотрят весной следующего года“, – сказал Тардиф.

Ранее сборные России и Беларуси по хоккею были отстранены от турниров под эгидой IIHF с весны прошлого года. Они пропустили ЧМ-2022 и не сыграют на ЧМ-2023 (12-28 мая), который примут Рига и Тампере.

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