ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (395-й день) | Путин: Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие

Россия 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала „Россия-24“. По словам российского лидера, соответствующая договоренность была достигнута с Александром Лукашенко. Путин также сказал, что, разместив свое оружие на территории республики, Россия „не нарушит“ своих обязательств по нераспространения ядерного оружия, поскольку российские военные не планируют передавать это оружие в непосредственное пользование Беларуси. Тем не менее РФ намерена разместить свое оружие на территории страны и обучить белорусских военных его использованию.

По словам Путина, „поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном“.

Президент России добавил, что США „разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие, в шести государствах“. „Если память не изменяет, это ФРГ, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция“, - сказал он. "Александр Григорьевич прав, он говорит: ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают это, на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений“, - заявил Путин.