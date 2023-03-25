ФОТО | В Таллинне почтили память жертв мартовской депортации 1949 года

Сегодня в разных городах Эстонии прошли мероприятия, посвященные 74-ой годовщине со дня мартовской депортации эстонского населения.

На площади Свободы в Таллинне установили ​​световую инсталляцию, напоминающую железнодорожные пункты назначения, в которые депортировали эстонцев. Кроме того, на символической карте были также отмечены места, куда в ходе нынешней войны Россия депортировала жителей Украины, в том числе маленьких детей.

В 16:00 у Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ прошла траурная церемония, на которой выступили премьер-министр Кая Каллас, министр юстиции Леа Данилсон-Ярг, спикер Рийгикогу Юри Ратас, посол Польши в Эстонии Гжегож Козловски и председатель правления общества репрессированных Memento Арнольд Альясте. Поминальную молитву провел пробст Таллинна Яак Аус.

„Значительная часть населения Эстонии была депортирована, и важно, чтобы мы помнили и не забывали об этом событии, чтобы мы действительно боролись за то, чтобы эти преступления не повторялись снова и снова“, - сказала премьер-министр Кая Каллас. „Хоть прошлое у русскоязычного и эстоноговорящего населения нашей страны отличается друг от друга, все же у нас единое будущее, а для этого нужно знать, что же в действительности происходило на этой земле“, - отметила Кая Каллас.

"Вспоминая жертв мартовских депортаций, к сожалению, сегодня приходится констатировать, что Россия не изменилась и по-прежнему хочет уничтожить соседние народы. В то же время Европа извлекла уроки из своего прошлого и объединилась с союзниками по НАТО в защите Украины. На этот раз агрессора необходимо привлечь к ответственности, ведь безнаказанность ведет только к новым преступлениям. Этого требует от нас и память о жертвах мартовской депортации“, — заявила министр юстиции Леа Данилсон-Ярг. "Приятно отметить, что Международный уголовный суд уже предпринял первые шаги по привлечению российского руководства к ответственности, хотя, несомненно, предстоит еще долгий путь“, - добавила она.